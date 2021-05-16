Беспорядки в Берлине

Более 90 полицейских получили травмы во время беспорядков на одной из прошедших в субботу акций протеста в Берлине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье в полиции города.

В Берлине накануне прошли четыре акции протеста, которые были направлены в поддержку Палестины. Во время одной из манифестаций обстановка накалилась, и демонстранты забросали полицию камнями, бутылками и пиротехникой. Полиция применила спецсредства.

"Порядок обеспечивали в общей сложности 900 полицейских. Из них пострадали 93, прежде всего во время акции на Зоннен-аллее", - заявили правоохранители. Об угрозе жизни кого-либо из полицейских не сообщается. Задержаны были 59 человек.