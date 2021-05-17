В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 162,17 млн, увеличившись за сутки более чем на 658 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12 тыс., превысив 3,36 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 16:02 мск 16 мая в ВОЗ поступила информация о 162 177 376 инфицированных и 3 364 178 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 658 585, летальных исходов - на 12 034.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (327 745), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (211 264), на третьем - Европа (76 828).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 574 504. Далее следуют Индия (24 684 077), Бразилия (15 519 525), Франция (5 769 839), Турция (5 106 862), Россия (4 940 245), Великобритания (4 448 855), Италия (4 153 374), Испания (3 598 452), Германия (3 593 434), Аргентина (3 269 466) и Колумбия (3 084 460). Летальных исходов больше всего в США - 579 664, вторую строчку занимает Бразилия (432 628), третью - Индия (270 284). Далее следуют Мексика (220 159), Великобритания (127 675), Италия (124 063), Россия (115 871), Франция (106 778), Германия (86 096), Колумбия (80 250), Испания (79 281) и Иран (76 633).