https://news.day.az/world/1343147.html Массовая драка в Грузии - ВИДЕО
Массовая драка в Грузии - ВИДЕО
В Дманисском районе Грузии на территории проживания азербайджанцев произошла массовая драка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 5 часов на улице "9 апреля".
По сообщению жителей, группа лиц сванской национальности ворвалась в магазин этнического азербайджанца предпринимателя Гашама Шамилова, и напала на него, а также на группу молодых азербайджанцев, стоявших у магазина.
Сообщается, что во время инцидента несколько человек получили серьезные травмы. По словам Г.Шамилова, инцидент произошел из-за нежелания сванов оплатить покупку
По данному факту Министерство внутренних дел Грузии начало расследование.
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