Массовая драка в Грузии

В Дманисском районе Грузии на территории проживания азербайджанцев произошла массовая драка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 5 часов на улице "9 апреля".

По сообщению жителей, группа лиц сванской национальности ворвалась в магазин этнического азербайджанца предпринимателя Гашама Шамилова, и напала на него, а также на группу молодых азербайджанцев, стоявших у магазина.

Сообщается, что во время инцидента несколько человек получили серьезные травмы. По словам Г.Шамилова, инцидент произошел из-за нежелания сванов оплатить покупку

По данному факту Министерство внутренних дел Грузии начало расследование.