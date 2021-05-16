Президент Чехии назвал свою версию причины взрывов во Врбетице

Одной из версий причины взрывов во Врбетице, как сообщила президенту Чехии Милошу Земану глава минюста Мария Бенешова, может быть покрытие недостачи (оружия) на этих складах.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в воскресенье сам Земан в интервью пражскому радио F1.

"В отличие от других, я не сторонник одной-единственной расследовательской версии. Во время нашей встречи на этой неделе с главой минюста Марией Бенешовой я спросил ее, что она имела в виду, когда ранее говорила о том, что тех версий (в деле Врбетице) больше двух. А она мне сказала, что речь может идти о покрытии манко (недостачи). И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела (дальнейшее) расследование, чтобы мы, наконец, узнали, в чем там дело", - сказал Земан.

В связи с этим глава Чехии напомнил о статье в издании Mladá fronta DNES, опубликованной 14 мая, в которой говорилось о том, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений. В связи с этим руководство данной фирмы обратилось с заявлением в правоохранительные органы, считая, что пропавшее вооружение украли или злоумышленники, или кто-то из полицейских. Ущерб от пропажи вооружения фирма Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) фирма намерена взыскать с Чешского государства, написало издание.

"Сейчас издание Mladá fronta DNES опубликовало интересную статью о том, как те ракетометы во Врбетице остались неповрежденными. Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму Imex Group, потому что около нее существует целый ряд вопросов", - отметил Земан.

Вместе с тем, Земан считает серьезным подозрением и ранее выдвинутую руководителями кабмина Чехии версию, связанную с якобы участием в организации взрывов во Врбетице агентов российских спецслужб.

"Я считаю ту, российскую, версию серьезным подозрением, а каждое подозрение необходимо неким способом расследовать", - сказал чешский президент.