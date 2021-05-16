Турция ослабит ограничения по коронавирусу - ДАТА
МВД Турции сообщило, что с 17 мая в стране ослабят ограничительные меры, ранее введенные из-за коронавируса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. "Продуктовые магазины в выходные дни будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку", - говорится в документе министерства.
Торговые центры, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, могут быть открыты с 10:00 до 20:00 Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10:00 до 14:00 в будние дни, однако ограничения не распространяются на получивших две дозы вакцины от коронавируса.
Указанные ограничения не не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны соблюдать ограничения.
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