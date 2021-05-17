Еще три страны призвали прекратить насилие на Ближнем Востоке

Стороны палестино-израильского конфликта должны немедленно прекратить насилие и снизить напряженность в отношениях. С таким призывом выступили в совместном заявлении Китай, Норвегия и Тунис после открытого заседания Совета Безопасности ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призвали к немедленному прекращению всех актов насилия, провокаций, подстрекательства, разрушений <...>. Мы призываем обе стороны действовать с целью немедленного снижения уровня напряженности и прекращения насилия", - сказала постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, которая озвучила заявление от лица трех стран.

Китай, Норвегия и Тунис также призвали к "интенсификации и ускорению дипломатических усилий" для достижения решения по вопросу сосуществования двух государств, заявила она.