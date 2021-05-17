https://news.day.az/world/1343173.html Нападение пассажира на водителя автобуса в Мексике - 6 погибших, 18 раненых
Нападение пассажира на водителя автобуса в Мексике - 6 погибших, 18 раненых
Шесть человек погибли и 18 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Транспортное средство перевернулось после того, как пьяный пассажир напал на водителя и сам сел за руль.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Milenio.
Состояние ряда пострадавших пассажиров оценивается как тяжелое.
Представители властей смогли задержать виновника происшествия, который попытался скрыться с места автокатастрофы. Ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.
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