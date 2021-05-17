https://news.day.az/world/1343180.html В США опять стреляют - есть погибшие
В США опять стреляют - есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье вечером в городе Окленд (штат Калифорния).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировала телекомпания NBC со ссылкой на заявление полиции.
Сообщается, что сотрудники полиции ведут расследование произошедшего.
Информация о подозреваемом не приводится. Также неизвестно, что послужило причиной стрельбы.
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