В США опять стреляют

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье вечером в городе Окленд (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировала телекомпания NBC со ссылкой на заявление полиции.

Сообщается, что сотрудники полиции ведут расследование произошедшего.

Информация о подозреваемом не приводится. Также неизвестно, что послужило причиной стрельбы.