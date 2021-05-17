https://news.day.az/world/1343230.html В Грузии коронавирусом заразились еще 504 человека
В Грузии коронавирусом заразились еще 504 человека
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 504 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 27 человек умерли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 330 879 человек, число умерших - 4 469 человек. Сообщается, что выздоровели 310 859 человек.
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