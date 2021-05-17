В Грузии коронавирусом заразились еще 504 человека

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 504 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 27 человек умерли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 330 879 человек, число умерших - 4 469 человек. Сообщается, что выздоровели 310 859 человек.