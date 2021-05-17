Ученики казанской школы, где произошла стрельба, приступают к обучению

Более 100 учеников выпускных классов казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, приступают к обучению в соседней школе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, для этого в образовательном учреждении выделена рекреация с четырьмя кабинетами, сообщила журналистам в понедельник директор школы № 174 Аида Ибрагимова.

"На сегодняшний день учебный процесс организован в соответствии с учебными планами школ, гимназии №175, школы №174. Все условия созданы. Дети из гимназии №175 в количестве 86 человек (9-е классы), 28 человек (11-е классы) сегодня приступают к учебному процессу в нашей гимназии", - сказала она.

По ее словам, для этого освобождена рекреация на втором этаже, где находится четыре кабинета. Также выделен учебный кабинет для учителей гимназии №175, где они смогут подготовиться к урокам, заполнить электронные журналы, подвести итоги дня, добавила Ибрагимова. Все учащиеся обеспечены горячим питанием.

Все учителя из казанской 175-й гимназии, преподававшие в 9-х и 11-х классах, буду работать на базе соседней 174-й школы, сказала директор.

Вопрос о проведении последнего звонка еще обсуждается. Если ученики 175-й гимназии захотят совместный праздник с учениками 174-й школы, то будет совместное мероприятие, если они пожелают отмечать окончание школы отдельно, то им предоставят все необходимые условия.