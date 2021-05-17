В Колумбии протестуют против произвола со стороны полиции

В столице Колумбии Боготе тысячи граждан приняли участие в антиправительственной демонстрации. Акции, поводом к которым изначально стала налоговая реформа, здесь начались 28 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, несмотря на то, что власти согласились пересмотреть планы протесты продолжились. Во время беспорядков в ряде городов пострадали более тысячи людей. Погибли свыше сорока. Манифестанты винят в произошедшем правительство и правоохранительные органы.

Далила Каррено: "Насилие, проявленное со стороны полиции и вооруженных сил, сказалось на моих чувствах, что неизбежно. Поэтому нам стоит выйти и высказаться, заявить о том, что мы устали".

Кристиан Рансон: "Здесь многие люди называют называют нас повстанцами, или военизированными формированиями. Но это не так. Здесь - просто уставшие молодые студенты".

Тысячи колумбийцев, проживающих в Испании, прошли маршем по центру Мадрида в знак поддержки участников протестов на родине. Демонстранты несли флаги Колумбии и плакаты с надписью "Мир и справедливость".