В Германии растет число антисемитских нападений

Во многих городах Германии проходят демонстрации солидарности с палестинцами. Наблюдатели отмечают, что на фоне эскалации ближневосточного конфликта в Германии усилились антиизраильские выступления, растет число антисемитских нападений, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Центральном совете евреев в Германии говорят, что такие манифестации напоминают о самых мрачных временах немецкой истории и призывают власти обратить внимание на тот факт, что свобода слова и собраний не предполагает пропаганду антисемитизма.

Во время акции протеста в Берлине в журналистку из Израиля, которая вела прямой эфир, бросали петардами. "Да, я подозревала,что такое может случится. Я уже не в первый раз во время работы говорю на иврите в этой части Берлина. В прошлый раз было также, в меня бросили петарду", - говорит Антония Ямин.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер пообещал, что антисемитские преступления в стране будет наказываться. В пятницу официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии не потерпят антисемитских акций и уничтожения еврейских символов.