https://news.day.az/world/1343297.html Армия обороны Израиля сообщила о теракте в области Самарии
Армия обороны Израиля сообщила о теракте в области Самарии
Армия обороны Израиля сообщила в понедельник о теракте с использованием заминированного автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в деревне Хавара, где действует региональная бригада Самарии, отмечается в армейском коммюнике, размещенном в официальном Twitter армии.
Пострадавших в результате теракта нет, указывает армия. Террорист нейтрализован. Детали уточняются.
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