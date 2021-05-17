По всему миру проходят акции в поддержку Израиля и Палестины

По всему миру проходят акции в поддержку как Израиля, так и Палестины. Зачастую они заканчиваются беспорядками, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Где-то евреи сталкиваются с откровенной травлей. В Канаде толпа арабов атаковала иудея и тех, кто пытался за него заступиться. Спасти людей смогли только полицейские.

Похожий инцидент в США, в Нью-Йорке. Там на помощь пострадавшему также пришла полиция.

Сразу в трех немецких городах: Мюнстере, Бонне и Дюссельдорфе радикалы кидали камни в синагоги, передает "Россия 24". Действия вандалов осудили и Центральный совет евреев, и Центральный совет мусульман Германии.

В Афинах накануне прошел марш протеста перед посольствами Израиля и США. Демонстранты выступали в поддержку Палестины, против размещения ядерного оружия на греческой территории, а также против участия своей страны в военных учениях НАТО. Полицейские применили против митингующих водометы и слезоточивый газ.