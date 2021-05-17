https://news.day.az/world/1343317.html Мужчина с ножом убил троих людей в Екатеринбурге - ВИДЕО
Мужчина с ножом убил троих людей в Екатеринбурге - ВИДЕО
Мужчина с ножом напал на людей в сквере на ул. Челюскинцев в Екатеринбурге. На месте найдены три окровавленных тела. Полицейские попытались задержать нападавшего, но он сопротивлялся и получил пулю в грудь.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Е1.ru.
СК подтверждает информацию о погибших и уточняет, по предварительным данным, тройное убийство - результат конфликта собутыльников.
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