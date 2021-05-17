Мужчина с ножом убил троих людей в Екатеринбурге

Мужчина с ножом напал на людей в сквере на ул. Челюскинцев в Екатеринбурге. На месте найдены три окровавленных тела. Полицейские попытались задержать нападавшего, но он сопротивлялся и получил пулю в грудь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Е1.ru.

СК подтверждает информацию о погибших и уточняет, по предварительным данным, тройное убийство - результат конфликта собутыльников.