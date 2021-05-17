В России выявили 9 328 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 328, до 4 949 573.

Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 181. Всего уже выздоровели 4 563 254 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 340 против 391 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 211 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.