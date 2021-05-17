https://news.day.az/world/1343356.html Сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в понедельник в крупном городе Беэр-Шева на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева", - говорится в заявлении военных.
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