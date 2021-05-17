Сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги вновь звучат в понедельник в крупном городе Беэр-Шева на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева", - говорится в заявлении военных.