Турецкие и российские министры проведут взаимовыгодные переговоры по туризму

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой вместе с делегацией прибудет 17 мая с рабочим визитом в Москву.

Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ, передает Day.Az.

"Визит министра культуры и туризма Эрсоя запланирован на сегодня", - ответили в диппредставительстве на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие сообщения в турецких СМИ.

Ранее газета Turizm Güncel сообщила, что турецкая делегация во главе с Эрсоем может отправиться в понедельник в Россию.

По информации издания, делегация намерена обсудить с российскими коллегами введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Как сообщалось, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, чтобы снять озабоченность российской стороны и предоставить всю необходимую информацию. Посол Турции в России Мехмет Самсар ранее сообщал ТАСС, что Турция до конца мая намерена вакцинировать всех, кто работает в сфере туризма в республике.