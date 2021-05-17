14-летний школьник в России устроил смертельное ДТП

14-летний российский школьник сел за руль автомобиля и устроил смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Авария произошла в ночь на понедельник, 17 мая, на десятом километре автодороги Каргала - Архангеловка. Кроме несовершеннолетнего водителя в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились еще два подростка.

"В результате ДТП 12-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и 15-летний пассажир автомобиля с различными травмами тела были госпитализированы в больницы Оренбурга", - сообщили полицейские.

Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, при которых подросток сел за руль.