Названа длина недостроенного участка «Северного потока-2»

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвал длину недостроенного участка газопровода "Северный поток-2".

По его словам, осталось достроить еще 80 километров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю", - сказал Крузе и выразил уверенность, что проект будет завершен, сроки он не озвучил. Консул подчеркнул, что для Германии газопровод имеет особенную важность, поскольку позволит в перспективе диверсифицировать энергетику.

Ранее в мае канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства из-за нужды в российском газе. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер напомнил, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР и потом России никогда не был "политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом".

Изначально "Северный поток-2" должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.

В мае 2021-го посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что проект может быть завершен до конца сентября. Большое значение будут иметь погодные условия. При этом в компании-операторе Nord Stream 2 сроки готовности раскрывать не стали.