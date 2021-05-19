Сооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на 6,5 млрд долларов

Сооснователь Ethereum, самый молодой криптовалютный миллиардер Виталик Бутерин сжег 6,5 млрд токенов Shiba Inu, которые хранились на его кошельке, путем их отправки на несуществующий адрес. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам миллиардера, он решил сжечь 90% (410 трлн токенов) своего общего портфеля Shiba Inu и пожертвовать оставшиеся 10% одной из благотворительных организаций.

Сжигание токенов - это уничтожение определенного числа криптовалюты для уменьшения его числа в обращении. Данный метод используется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, что позволяет удостовериться в уничтожении монеты.