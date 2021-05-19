В мире за сутки выявили более 515 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 163,31 млн, увеличившись за сутки более чем на 515 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11 тыс., превысив 3,38 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ВОЗ поступила информация о 163 312 429 инфицированных и 3 386 825 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 515 104, летальных исходов - на 11 014.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (284 259), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (119 804), на третьем - Европа (54 641).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 623 220. Далее следуют Индия (25 228 996), Бразилия (15 627 475), Франция (5 785 850), Турция (5 127 548), Россия (4 957 756), Великобритания (4 452 760), Италия (4 162 576), Испания (3 615 860), Германия (3 603 055), Аргентина (3 307 285) и Колумбия (3 118 426). Летальных исходов больше всего в США - 580 468, вторую строчку занимает Бразилия (435 751), третью - Индия (278 719). Далее следуют Мексика (220 437), Великобритания (127 684), Италия (124 296), Россия (116 575), Франция (107 042), Германия (86 381), Колумбия (81 300), Испания (79 432) и Иран (77 222).