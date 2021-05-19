https://news.day.az/world/1343820.html Блинкен проведет переговоры с Лавровым - дата
Блинкен проведет переговоры с Лавровым - дата
Блинкен проведет переговоры с Лавровым 19 мая вечером после заключительного мероприятия в рамках министерской сессии Арктического совета, заявили в Госдепе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча Лаврова и Блинкена даст возможность проверить, смогут ли США добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, добавили в Госдепе.
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