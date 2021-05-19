Politico: США отговорили Израиль от наземной военной операции в Газе

Соединенные Штаты убедили Израиль отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Politico, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.

По данным этих источников, Израиль "был в шаге от наземного вторжения", что могло привести к более затяжному конфликту. Благодаря вмешательству США, считают источники издания, власти еврейского государства отказались от этих планов.

Вашингтонская администрация надеется, что эскалация напряженности между Израилем и Палестиной близка к завершению, говорится в публикации. Американские должностные лица в частном порядке призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов. Именно после этого, как отмечает издание, Нетаньяху публично заявил, что впереди осталось еще "несколько дней" боевых действий.

Вашингтон с самого начала рассчитывал на завершение кризиса в кратчайшие сроки, поясняет газета. Американские должностные лица выбрали стратегию опосредованного давления на Израиль, избегая официальных требований прекратить удары по сектору Газа и попыток урегулирования конфликта по линии Совета Безопасности ООН.

Тем не менее, отмечает Politico, ситуация остается непредсказуемой, и если одна из сторон пойдет на обострение конфронтации, усилия, направленные на установление режима прекращения огня, могут потерпеть крах. США рассматривают возможность отправки гуманитарной помощи в Газу. По данным источников Politico, конфликт "может завершиться поэтапно" - с временным прекращением ракетных обстрелов для оказания гуманитарной помощи.