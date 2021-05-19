Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 4500

За последние сутки в Грузии выявлено 1160 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 20 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 333 601, число умерших - 4 519. Вылечился 313 651 человек.