https://news.day.az/world/1343889.html Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 4500
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 4500
За последние сутки в Грузии выявлено 1160 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 20 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 333 601, число умерших - 4 519. Вылечился 313 651 человек.
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