https://news.day.az/world/1343892.html В Китае неожиданно накренился 300-метровый небоскреб - ВИДЕО
В Китае неожиданно накренился 300-метровый небоскреб - ВИДЕО
Десятки тысяч жителей китайского города Шэньчжен разбегались из центра города, при этом постоянно оглядываясь себе за спину и куда-то вверх.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, впечатление такое, что спасаются от Годзилы.
Дело в том, что 300-метровый небоскреб начал буквально танцевать. Его трясло так, что поначалу подумали про землетрясение. Но сейсмологи такого не подтвердили.
И вот уже выяснилоь, что под огромным зданием просто просел фундамент. Сейчас район полностью эвакуирован.
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