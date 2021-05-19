В Китае неожиданно накренился 300-метровый небоскреб

Десятки тысяч жителей китайского города Шэньчжен разбегались из центра города, при этом постоянно оглядываясь себе за спину и куда-то вверх.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, впечатление такое, что спасаются от Годзилы.

Дело в том, что 300-метровый небоскреб начал буквально танцевать. Его трясло так, что поначалу подумали про землетрясение. Но сейсмологи такого не подтвердили.

И вот уже выяснилоь, что под огромным зданием просто просел фундамент. Сейчас район полностью эвакуирован.