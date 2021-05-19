По югу Израиля за ночь выпустили почти три сотни ракет

Почти три сотни ракет из сектора Газа этой ночью ударили по югу Израиля. Большинство перехватил "Железный купол", некоторые долетели до целей. Разрушен жилой дом, начался пожар, о пострадавших неизвестно.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ХАМАС утверждает также, что поразили шесть баз израильских ВВС. В ответ подвергся серии авиаударов.

Число погибших палестинцев уже достигло отметки в 217, из них 63 ребенка, среди израильтян жертв - 12. В Иерусалиме вновь беспорядки, на этот раз очагом стал лагерь для беженцев. Ожесточенные бои развернулись между арабами и полицией.

26 стран ЕС призвали к прекращению огня. Найти выход безуспешно пытаются в Совбезе ООН, там в очередной, уже четвертый раз не смогли согласовать резолюцию. Документ вновь заблокировали США. Ранее появились сообщения о том, что Израиль и Палестина все-таки готовы пойти на компромисс и сложить оружие. Но обе стороны это тут же опровергли. 