В Иране произошел взрыв в сталелитейном заводе

В Иране на заводе произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня утром в городе Нетенз провинции Исфахан.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека. Они были доставлены в городскую больницу.

Причины произошедшего выясняются.