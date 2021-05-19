https://news.day.az/world/1343899.html В Иране произошел взрыв в сталелитейном заводе - есть пострадавшие
В Иране произошел взрыв в сталелитейном заводе - есть пострадавшие
В Иране на заводе произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня утром в городе Нетенз провинции Исфахан.
Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека. Они были доставлены в городскую больницу.
Причины произошедшего выясняются.
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