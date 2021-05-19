Проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ

В Душанбе проходит заседание министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Day.Az, об этом написала в "Twitter" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Она отметила, что встреча проходит в ограниченном кругу.