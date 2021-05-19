https://news.day.az/world/1343904.html Проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ
Проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ
В Душанбе проходит заседание министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщает Day.Az, об этом написала в "Twitter" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Она отметила, что встреча проходит в ограниченном кругу.
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