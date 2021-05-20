Мошенники под видом Маска украли свыше двух миллионов долларов

Мошенники, которые выдавали себя в соцсетях за главу Tesla Илона Маска, сумели за полгода украсть более двух миллионов долларов в криптовалюте. Об этом сказано в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Отмечается, что злоумышленники заводят аккаунты в Twitter от имени Маска и предлагают потенциальным жертвам перевести токены на их криптокошельки, обещая большое вознаграждение. Подобные страницы-копии нарушают правила Twitter. Соцсеть обещала удалять такие страницы, но прецеденты происходят все чаще. По подсчетам федеральной торговой комиссии Соединённых Штатов, с начала 2021 года жертвами обманщиков в Twitter стали более 7 500 человек, которые суммарно потеряли более 80 миллионов долларов.

Ранее эксперты предупредили россиян о новом способе обмана. Мошенники начали выманивать личные данные на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты российских и зарубежных компаний. Среди брендов, которые использовали злоумышленники, были российские банки, компании нефтяной отрасли, а также Tesla.

Мошенники создавали сайты с описанием якобы преимуществ проекта, ссылкой на YouTube, а также формой сбора личных данных. После ввода информации всплывало окно с обещанием перезвонить, но этого не происходило. За год было найдено более 600 таких мошеннических сайтов.