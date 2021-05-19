США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами

Ракета-носитель Atlas V осуществила во вторник запуск спутника SBIRS GEO-5, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, старт ракеты-носителя был дан в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:31 мск). Ракета выводит на орбиту аппарат, предназначенный для слежения и предупреждения ракетных угроз. Аппарат, который должен занять свое место на геостационарной орбите Земли, войдет в созвездие спутников космической инфракрасной системы раннего предупреждения пусков баллистических ракет SBIRS.

"Спутник усилит глобальное созвездие SBIRS, которое осуществляет постоянное слежение для определение ракетных угроз в отношении США и их союзников <...> с тем, чтобы лидеры этих стран могли принимать решения и предпринимать действия для спасения жизней", - сообщила в связи с запуском компания ULA.

США начали разворачивать систему SBIRS в 2011 году, к настоящему времени в ней действуют четыре спутника, последний из них SBIRS GEO-4 был запущен в 2018 году.