Массовая драка между таджиками и киргизами в Москве

Граждане Киргизии и Таджикистана подрались ночь на 19 мая в кафе на юго-западе Москвы. В результате инцидента шесть человек получили травмы и попали в больницу, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Драка произошла на проспекте Вернадского. В ней участвовали 15 граждан обеих стран. Конфликт разгорелся в кафе национальной кухни на почве личной неприязни и носит бытовой характер", - уточнил источник агентства и добавил, что некоторых из участников драки могут депортировать за грубое нарушение миграционного законодательства.

В столичном управлении МВД подтвердили факт произошедшего. В пресс-службе ведомства рассказали, что для разбирательства в отделение полиции были доставлены девять граждан. Двух из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Еще семерых - за мелкое хулиганство.