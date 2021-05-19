В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 233 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 233 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 77 765 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 12 789 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 792 204.