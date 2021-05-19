В Беларуси военный самолет упал на жилой дом

В белорусских Барановичах военный самолет на взлете врезался в частный дом, погиб летчик.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила местная газета "Наш край".

"Трагический случай произошел днем 19 мая... Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении на сайте издания.

Утверждается, что "в катастрофе погиб летчик".