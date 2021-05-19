Китай обвалил курс биткоина

Позиция Народного банка Китая по вопросу криптовалют, обнародованная в среду, 19 мая, привела к обвалу курса биткоина до минимума с начала февраля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 9:00 стоимость главной криптовалюты опустилась до 39,3 тысячи долларов за монету, падение составляет 13,5 процента за сутки. Криптовалюта Etherium потеряла еще больше - 16,6 процента. Она торгуется на уровне 2,95 тысячи долларов.

Пекин объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства. Аналогичный запрет действует в России с января текущего года. Однако позиция властей Китая, на который приходится существенная доля майнинга и производства оборудования для него, является более значимой для рынка.

Исторический максимум стоимости биткоина пришелся на 14 апреля, тогда криптовалюта стоила 64 тысячи долларов. Затем началось постепенно снижение, а усугубил ситуацию глава SpaceX и Tesla Илон Маск. Миллиардер, чьи вложения в биткоин подтолкнули актив, неожиданно раскритиковал его, а его компания прекратила продавать свои электромобили за криптовалюту.

Криптовалюта Dogecoin, которую из-за большей экологичности Маск поддержал, также падает за сутки почти на 17 процентов.