Европа снимает коронавирусные ограничения - ВИДЕО
Во Франции для многих одним из самых неприятных последствий пандемии было лишение возможности выпить чашечку кофе на террасе кафе. Но теперь, когда в стране успешно идёт вакцинация, а число заболевших сокращается, это ограничение, в числе многих других, будет снято.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, подготовка к возобновление работы в кафе и ресторанах началась уже пару дней назад. Говорит Ален Фонтен, хозяин ресторана:
- Я с большим волнением, удовольствием и облегчением воспринял эту новость, просто не могу передать свои чувства... Хотя знаю, что будет немало сложностей, ведь погода, скорее всего, не будет нам благоприятствовать, и не все ограничения пока сняты, но главное, что мы открываемся!
На первом этапе ряд ограничений сохраняется, и террасы смогут быть заполнены лишь наполовину, а за общим столом смогут сесть не более шести человек. Комендантский час переносится с семи часов вечера на девять.
Ограничения снимают и в Великобритании, между тем вакцинация здесь ещё не завершена, а выявление индийского штамма в нескольких районах страны у многих вызывает беспокойство.
На западе Германии в двух многоэтажных домах был введён карантин после того, как у нескольких жильцов был обнаружен индийский штамм.
В Румынии теперь необязательно носить на улице защитные маски, но многие продолжают надевать их, считая, что так безопаснее:
- Я ношу маску, потому что пандемия ещё не закончилась.
- Я решила, что пока буду в маске, ведь встречаешься со многими людьми и неизвестно, от кого можно заразиться.
Между тем, по данным последних исследований выяснилось, что даже тем, кто перенёс болезнь, имеет смысл сделать прививку, поскольку она помогает избавиться от ряда симптомов длительного постковидного синдрома.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре