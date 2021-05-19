Серьезный дефицит: американцев оставили без соусов

США столкнулись с серьезным дефицитом буквально всего. И сегодня эта ситуация затронула самую чувствительную часть жизни американского общества - кончились соусы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вообще же началось все с острой нехватки полупроводников. Из-за этого заводы - тот же Ford, Tesla и другие автопроизводители оказались вынуждены ограничить выпуск машин. Из-за недавнего взлома компании Colonial Pipeline продолжается острая нехватка топлива на восточном побережье. В дефиците - древесина и металл. Это связано с бумом нового строительства.

Теперь нехватку заметили и в продуктах. Фиксируется нехватка курицы и соусов. Одна из крупнейших фастфуд сетей США ограничила их использование. В цепи поставок случился сбой и пока исправить это не могут.