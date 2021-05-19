Нетаньяху заявил, что Израиль пытается положить конец боевым действиям в Газе

Израиль предпринимает попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль пытается достичь состояния сдерживания [контролирующей Газу палестинской группировки] ХАМАС и тем самым положить конец боевым действиям", - приводит слова премьера газета Times of Israel.

Вместе с тем, по словам Нетаньяху, его страна не исключает и "другие варианты" развития событий.