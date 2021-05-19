Стоимость биткойна упала до $33,1 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии ускорял снижение до $33,101 тыс. (-25,46%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 17:17 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 17:35 по бакинскому времени курс биткойна находился на уровне $35,103 тыс. (-20,83%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".