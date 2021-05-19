На Кипре выявили инфицированных индийским штаммом коронавируса

Первые случаи заражения индийским штаммом нового коронавируса выявлены в Республике Кипр. Об этом объявило в среду министерство здравоохранения островного государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении говорится, что среди образцов, выявленных в основном в апреле и отправленных в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний для проведения специальных тестов, индийский штамм был обнаружен в четырех, южноафриканский - в двух и британский - в 131. "Образцы, в которых были обнаружены индийский и южноафриканский варианты [вируса], касаются людей, прибывших из стран серой категории после получения специального разрешения", - информировали в Минздраве.

В министерстве добавили, что из шести носителей индийского и южноафриканского штаммов три человека прибыли из Индии, один - из Пакистана, один - из Филиппин и еще один - из Непала. Кипрские власти уверяют, что они были сразу отправлены в специальную карантинную зону в деревне Терсефану на территории округа Ларнака и не контактировали с другими людьми.

В сообщении Минздрава также сказано, что несмотря на все превентивные меры, принятые на въездных пунктах в страну, всегда существует вероятность проникновения на остров новых мутаций вирусов, обладающих более агрессивными темпами распространения. Снизить же риски, по утверждению ведомства, в такой ситуации способна активная вакцинация населения.

Кипр не допускает туристов из стран так называемой серой группы. Из нее на остров разрешается приезжать только отдельным категориям лиц, в том числе гражданам Кипра, стран ЕС и Европейской экономической зоны; лицам, которые могут проживать на Кипре на легальной основе; дипломатам, сотрудникам международных миссий, а также гражданам третьих стран, имеющим специальное разрешение на прилет от кипрских властей. Все они должны сдать тест на коронавирус либо в стране вылета, либо уже в кипрском аэропорту, а затем провести две недели на карантине. Россия находилась в серой группе до конца марта, но с 1 апреля она была переведена в более высокую - красную - категорию, откуда разрешен приезд туристов с двумя тестами, один из которых нужно пройти в стране вылета, а другой - уже по прибытии на остров, и это позволяет избежать карантина.

Начиная с 10 мая пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, могут въезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении теста на коронавирус вне зависимости от той страны, откуда они прибыли.