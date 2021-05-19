ВОЗ заявила, что преимущества от применения вакцины Janssen более значительны, чем риски

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что преимущества от использования вакцины производства компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - превышают риски возможного образования тромбов при ее применении. Об этом говорится в распространенном в среду в Женеве заявлении комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет пришел к выводу, что преимущества от использования вакцины Janssen против COVID-19 перевешивают риски тромбоза и тромбоцитопении. Это на сегодняшний день единственная одобренная для использования однокомпонентная вакцина от коронавируса, которая может стать важным инструментом для обеспечения доступа труднодоступных групп населения к вакцинации", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что консультативный комитет пришел к такому выводу на основе изучения данных об использовании вакцины в США, где по состоянию на 7 мая было введено более 8 млн доз. Всего было зафиксировано 28 случаев тромбоза в среднем через девять дней после применения препарата Janssen. Средний возраст лиц, у которых было выявлено это заболевание после вакцинации, составляет 40 лет.

По данным комитета, симптомы тромбоза после использования препарата Janssen схожи с теми, которые наблюдались после применения вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca.