В Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

В столице Таджикистана Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Таджикистана, в заседании приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министры иностранных дел Таджикистана, России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Председательствующий в совете глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин проинформировал о выполнении принятых ОДКБ решений и основных направлениях в период председательства Таджикистана в этой организации.

На заседании Совета были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между государствами - членами ОДКБ, защиты региональной безопасности, реализации программы организации по укреплению таджикско-афганского участка границы, усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что Таджикистан будет председательствовать в ОДКБ в 2021-2022 гг.