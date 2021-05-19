Египет до конца мая продлил ограничительные меры по коронавирусу

Правительство Египта приняло в среду решение продлить до конца мая ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса.

Как было объявлено по итогам заседания, магазины, кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные заведения в стране должны завершать работу к 21:00, передает египетское государственное телевидение. До конца мая запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

6 мая правительство Египта объявило о введении ограничений до 21 мая. На время праздника разговения Ид аль-Фитр после месяца поста рамадан были закрыты все парки и пляжи. Исключение было сделано лишь для туристических курортных зон. На данный момент парковые зоны и пляжи разрешено открыть, но с условием соблюдения необходимых мер санитарной предосторожности. О важности соблюдения мер шла речь и в контексте работы школ. Большинство национальных школ завершили учебный год в апреле, международные школы продолжают работу до конца июня, но очные занятия продлятся только до 31 мая, последний месяц года для большинства учеников пройдет в режиме онлайн.

На заседании правительственного кризисного штаба по коронавирусу глава Египетского управления по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Баха эд-Дин Зидан сообщил премьер-министру Мустафе Мадбули, что Египет заключил с РФ соглашение о поставках до конца года 20 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Минздрав Египта характеризует эпидемиологическую ситуацию в стране как стабильную. Ежедневный прирост инфицированных фиксируется в среднем на уровне 1 100 человек. С начала пандемии заразились около 250 тыс. человек, полностью выздоровели свыше 183 тысяч, от осложнений умер 14 441 заболевший.