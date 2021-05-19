Пыльная буря накрыла Дагестан и Астрахань

Пыльная буря накрыла Дагестан и несколько районов Астрахани, сильный ветер прогнозируется и ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в Дагестане буря началась в 15:00 (16:00 по Баку) по местному времени.

"По республике проходит холодный северо-западный фронт, и ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до 30-35°) произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление, - сообщил РИА Новости начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

По его словам, буря прошла в Кизлярском и Тарумовском районах, после чего направилась в Махачкалу. В течение полутора-двху часов ветер стихнет и уйдет в южном направлении - в сторону городов Избербаш и Дербент.

В Астрахани пыльная буря поднялась около 18:00 по местному времени (19:00 по Баку). Она пришла со стороны Калмыкии.По информации областного управления МЧС, сильный ветер до 15-20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью.