Эрдоган назвал политическим решением отмену в Турции этапа "Формулы-1" и финала ЛЧ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что он считает политическим решением отмену проведения в Турции этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и финального матча Лиги чемпионов (ЛЧ) по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси".

"Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по "Формуле-1", - сказал турецкий президент на встрече с представителями молодежи, трансляцию ведет телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом Эрдоган подтвердил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "пообещал провести финал Лиги чемпионов 2023 года в Турции".

Ранее стало известно о решении перенести финал Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в Порту в связи с тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. После этого было также объявлено об отмене этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Турции из-за действующих ограничений на поездки.