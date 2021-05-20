https://news.day.az/world/1344168.html В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,5 в юго-восточной части Тихого океана.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 246 км к западу от чилийского города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.
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