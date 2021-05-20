В Китае зафиксировали вспышку высокопатогенного гриппа

Китайские специалисты зафиксировали вспышку высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц на юго-западе КНР.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и деревни Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Очаги заболевания выявили в двух областях городского уезда Нагчу в северной части Тибетского автономного района КНР. По данным ведомства, местные власти уничтожил 268 инфицированных птиц и приняли необходимые профилактические меры в местах их обнаружения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.