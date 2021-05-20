В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID-19

В двух индийских штатах Раджастан и Телангана была объявлена эпидемия "черной плесени" - опасного заболевания мукормикоза. Об этом говорится в уведомлении, подписанном министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что число заболевших увеличивается на фоне воздействия коронавируса, заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. "Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату", - говорится в сообщении.

В штате около 100 пациентов инфицированы мукормикозом, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. В постановлении Раджастана говорится, что все медицинские учреждения должны соблюдать установленные рекомендации и сообщать о подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения.