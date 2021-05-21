Турция запретит ввоз пластиковых отходов

Власти Турции запретят ввоз в страну пластиковых отходов после громкого расследования экологической организации Greenpeace о незаконных свалках отходов из Великобритании, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Турецкое правительство объявило об ограничении импорта пластика вечером 18 мая. Министр торговли страны пояснил, что под запрет попадут не все виды полимеров. Ограничения касаются полиэтиленового пластика, который есть в 94 процентах британских отходов, экспортируемых в Турцию, в том числе баночки от йогурта, салатов, полиэтиленовая пленка. Санкции возникли на фоне того, что экологи Greenpeace обнаружили несколько свалок британского пластика на пляжах, дорогах, в водоемах в южном городе Адана.

"Фотографии сброшенных и сожженных в Турции британских бытовых отходов потрясли людей. Правительство Великобритании должно положить конец тому, чтобы наши пластиковые отходы наносили ущерб другим странам. Нужен полный запрет на экспорт таких отходов, а также законы, которые будут подталкивать к сокращению производства пластика", - рассказал изданию представитель британского подразделения Greenpeace Сэм Четан-Уэлш.

Экспорт пластикового мусора Великобритании в Турцию увеличился с 12 тысяч тонн в 2016 году до 209 тысяч тонн в 2020 году, из них почти 198 тысяч тонн - это полиэтилен.

Великобритания является абсолютным мировым лидером по объему пластиковых отходов в пересчете на численность населения страны. А по совокупному количеству пластиковых отходов ее обгоняют только США. Помимо Турции больше всего отходов из Великобритании вывозят на утилизацию в Малайзию и Польшу.