Коронавирус в Грузии

- статистика за сегодня

За последние сутки в Грузии выявлено 1 104 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умер 21 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 334 705, число умерших выросло до 4 540.

От коронавируса вылечились 315 254 человека.