https://news.day.az/world/1344265.html Коронавирус в Грузии - статистика за сегодня
Коронавирус в Грузии - статистика за сегодня
За последние сутки в Грузии выявлено 1 104 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умер 21 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 334 705, число умерших выросло до 4 540.
От коронавируса вылечились 315 254 человека.
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